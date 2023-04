Több évtizede vártak az itt élők a korábban földes Árkos út aszfaltozására, a kormány segítségével most szilárd burkolatot kapott a szakasz. Nagy segítség a József Attila utca lakóinak az is, hogy teljes hosszában kicserélték a járdát - mondta Nagy Róbert polgármester, aki szólt arról is: a Magyar falu programnak köszönhetően önerő nélkül, kormányzati forrásból valósulhattak meg ezek a fejlesztések.

Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője emlékeztetett: a különböző kormányzati támogatásoknak köszönhetően korábban jutott forrás például orvosi- és játszóeszközök beszerzésére, falubuszvásárlásra és épületfelújításra is. – Bízom benne, hogy mielőbb béke lesz, ez hazánk további építésére is kedvezően hatna – fogalmazott.