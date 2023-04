Csongrádon rendezték meg idén a szakképzés egyik legjelentősebb seregszemléje, a Szakma Kiváló Tanulója Verseny döntőjét mezőgazdasági gépész szakmában. Az Alföldi Agrár Szakképzési Centrum Bársony István Mezőgazdasági Technikumban tartott háromnapos versenyen az ország legjobb mezőgazdasági gépész diákjai bizonyíthatták elméleti tudásukat, gyakorlati felkészültségüket. A döntőben Horváth Dávid 11. b osztályos tanuló képviselte a vépi iskolát. Százegy induló közül 18-an kerültek a fináléba – kiváló teljesítménye alapján az ország 9. legjobb mezőgazdasági gépésze lett, a szakmai vizsgán minden vizsgafeladat teljesítése alól mentességet kap jeles eredménnyel.

Az iskola tanulói közül hárman vettek részt a Guba Sándor Emlékversenyen Kaposváron – pályamunkáikkal és saját kutatási eredményekkel neveztek. A nemeskeresztúri Elekes Dominik 9. c osztályos okleveles mezőgazdasági gépésztechnikus a növényanalízis témaköréből választott témát – Okszerűen, nagyszerűen című versenydolgozatával különdíjat kapott. Nagy Martin 9. c osztályos okleveles mezőgazdasági gépésztechnikus a Szkenner tesztek témájú dolgozatával különdíjas lett. Göncz Krisztofer Noel 10. a osztályos gazda tanuló a Költségcsökkentés lehetőségei a sertések takarmányozásában témakörben végzett vizsgálatokat saját gazdaságában, ő is különdíjban részesült. Az írásbeli fordulóra 25 oldalas vizsgálati anyagot szerkesztettek a középiskolás diákok, amit a szóbelin védtek meg. A versenydolgozatukhoz írt PowerPoint prezentációt adták elő. Felkészítő oktatóik Husz Annamária és Siposné Vályi Hajnalka voltak.