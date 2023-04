Kinyitotta a szekrényajtót, s szinte ráborult annak tartalma. Egymás hegyén-hátán, halomban álltak a ruhadarabok. No nem azért, mert annyira bő lenne a ruhatára. Inkább azért, mert négy évszak kínálata sorakozott a polcokon, elérhető magasságban. Vastag pulóverek, hosszú és rövid ujjú felsők, pólók, nadrágok és szoknyák között keresgélt, kutatott minden reggel. Ebben fázni fog, a másikban viszont melege lesz, ez túl vékony, az pedig már vastag. Kezdte unni az évszakváltással járó változékony időjárást. Roszszul viselte a változással járó átmeneti időszakot, még ha az egyre rövidült is. Már élvezte volna a napsütéses órákat, miközben a vízparton lógatja a lábát. Helyette a télikabátjához nyúlt, a sál és a sapka is elkel… igazi, szeszélyes április