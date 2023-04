Komótosan készülődött a nagypénteki keresztútra, a közös imára, hogy végigjárja Jézus földi életének utolsó szakaszát, még jobban megértse a tanításait, s hogy a kereszt hordozása nem haszontalan. A lelkét külön öltöztette, könnyebben szállást találjon benne az ige. Kendőt is kötött, nemhiába, a szelek hava április. Régi húsvétok jutottak az eszébe, amikor szombat délután találgattak, vajon a feltámadásra tényleg csillapodik-e a szél. Hitték is, nem is, hogy mindez csak népi megfigyelés: maga volt a csoda, ami minden évben megtörtént. Csoda volt az is – az idén –, hogy március végén, április elején végre megjött az éltető eső, csírázni kezdtek a veteményesében a magok, és hogy a napokban visszatért a telelésből az eresze alá a fecskepár.