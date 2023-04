A konyhaművészet a nők kiváltsága. Viszont az is igaz, ha egy férfi tud sütni-főzni, akkor a legjobbak között szerepel. Túljutva e sommás megállapításon, így ünnepek után az éhségérzettől megtisztulva és a félig üres süteményes tálat bámulva a részletek kezdtek el érdekelni. Ki sütötte, és hogyan? Mint egy műértő, aki egy Renoirtól már nem esik hasra, viszont izgatja a mű eredete. Emlékszem, hogy pár napja valaki mesélt a spéci tiramisuról valamit, de nem figyeltem, mert épp ettem. Most, hogy napok óta nem eszem, mert húsvétkor hetekre elegendő tápanyagot vettem magamhoz, felidéztem, hogy az a bizonyos tiramisu nyers tojás helyett tejszínnel és mascarponéval készült, így biztonsággal ehető, ráadásul finomabb is. Most visszagondolva, nagyon ízlett.