A tavaszt nemcsak a látványokból, színekből és illatokból érzékelhetjük, hanem gyakran hangokból is. Ilyenkor reggel, este, de akár napközben is, felkapja a fejét a huszonegyedik században edződött ember. Mi az, lejárt a mosógép? Üzenet érkezett a telefonra? Vagy a szomszéd tolat ki a kapun a teherautóval, az pittyeg? Aztán sokszor arra a következtetésre jutunk, hogy egyik sem. Hanem a kismadarak pittyegnek, csivitelnek, burukkolnak, cserregnek és csipognak az udvaron, az erkélyen vagy a lakás előtti parkban álló fa lombjában. Lázasan kommunikálnak, rakják a fészket, készülnek a családalapításra. Csak mi vagyunk olyan torzul szoktatva, hogy a természet hangjait hallva is először a minket körülvevő technikai eszközökre asszociálunk.