Kapcsolatot teremteni, közösséghez tartozni, táncolni jó, a néptáncos közösség tagjának lenni pedig kivételes lehetőség. Szülőként – főleg, ha be nem teljesült gyermekkori vágyat valósít meg a csemete – különösen megmelengeti a szívet, ha azt látjuk, hogy egy régiós néptáncvetélkedőn a „lurkók” korosztálya tanul a gyermekektől, ők meg az ifjaktól. A kicsiken rajta tartják a szemüket a nagyok, a mesterek tekintetéből pedig, még ha szűken is mérik a dicséretet, érződik az elismerés. Szülőként azt kívánjuk: maradjon a gyermekünk életének természetes része a néptánc és a csapatszellem is. Aki nem hiszi, hogy nagy ereje van, járjon utána. Még inkább, ahogy az ismert csujogató mondja: „Aki nem tud táncolni, menjen haza aludni.