Az óvodások Ütik a rézdobot címmel mutatták be műsorokat, az első és második osztályosok a Pad alatt című felvidéki népdalra táncoltak. Az előképzős osztály ugróssal ás csárdással lépett a közönség elé, a muzsikát - Az alsóőri templom tetejére kezdetű dalt - a Boglya zenekar szolgáltatta, felvételről. A kanásztánc után a harmadik és negyedik osztályosokon volt a sor, ők Ez a világ olyan világ címmel adták elő produkciójukat. Utolsó számként lassú és friss csárdást táncoltak az ötödikesek, a hatodikosok és a továbbképzős évfolyamok táncosai, Bogyiszlóba két úton köll bemenni címmel.

A táncos családi délutánon - ami remek hangulatan telt - kézműveskedésre is volt lehetőség és sütivásárt is tartottak.