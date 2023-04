Az egész napos küzdősportgálán reggel 9-től 15 óráig lesznek katonai közelharc-bemutatók, haditechnikai bemutató, és ki lehet próbálni egy Gripen-szimulátort is, a toborzóponton pedig a Magyar Honvédség nyújtotta lehetőségekről is lehet tájékozódni.

– Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szavait idézve: minden sportoló egy kicsit katona, és a katonák többsége kiváló sportoló – ehhez a kampányhoz csatlakozik a vasi 17. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda; hiszen a haza védelmére való felkészülés fontos és szükséges – fogalmazott előzetes érdeklődésünkre Babos Sándor őrnagy, az iroda vezetője.

– A honvédség és a sport nem áll távol egymástól, hiszen a sportoló és a katona is a hazáját szolgálja, készülnek a megmérettetésre, hogy felelősségteljesen tudják végrehajtani a feladataikat. Párhuzamot kell, hogy vonjunk a honvédelem és a sport között, mert a fegyelem, a türelem, az alázat és a küzdeni tudás a sportnak és a honvédelemnek egyaránt fontos alapértékei. Babos Sándor azt is elmondta, hogy a vasi toborzóirodánál szolgáló két katona is részt vesz az amatőr bajnokságon, illetve az esti küzdősportgálán: az egyikük az Európa-bajnok karatés, Seregély Gyöngyi tartalékos főtörzsőrmester, ő a jövőben kiképző őrmesterként közelharcoktató szeretne lenni.

A másik toborzóiroda-munkatárs, akit küzdeni látunk majd, Menyes Tamás tartalékos főtörzsőrmester, aki idén februárban a Magyar Honvédség Kinizsi Kupán földharc kategóriában aranyérmet szerzett a saját súlycsoportjában – ő a sárvári rendezvényen az országos MMA-gálán indul. Rajtuk kívül még a vasiakat tömörítő 83. Poppr Emil Területvédelmi Zászlóalj két katonája vesz részt a közelharc-bemutatókban. Az április 15-i programnak az is része, hogy a Sárvár Aréna elé be fog állni egy 14 tonnás Gidrán harcjármű, modern katonai fegyverzettel, és érkezik a Zrínyi Média Nonprofit Kht. médiakamionja olyan repülőgép-szimulátorral, ami elképesztően valósághű virtuális élményt nyújt.

Ezen a napon a honvédség toborzópontot is működtet a helyszínen, a katonák válaszolnak az érdeklődők kérdéseire, és bemutatják a lehetséges katonai életpályamodelleket a fiataloknak.