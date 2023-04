- A Savaria Technikum jogelődje 1993-ban indult el a rendvédelem irányába, azóta sokszor átalakult a képzés, amely ma a „Rendészet és közszolgálat” - a rendőrség, a katasztrófavédelem, a büntetés-végrehajtás, a határrendészet, a Nemzeti Adó és Vámhivatal mind a partnereink közé kerültek. 2016-tól a KatonaSuli elnevezésű honvédelmi nevelési programhoz csatlakoztunk, és a 2018-tól már a Katonai alapismeretek tárgyat is tanítottuk iskolánkban. Egy új konstrukció indult el a Honvéd Kadét Programmal, és a 2022 októberében a reptéren tartott Nyílt kiképzési napon kapott tájékoztató nyomán úgy gondoltuk, hogy a Savaria Technikum is bekapcsolódik, mert jól kiegészíti ez a Rendészet és közszolgálat képzést, és bővíti a diákjaink lehetőségeit. A képzés 9. osztálytól kezdődően felmenő rendszerű, a jövő évi jelentkezéseknél már választható, 2024. szeptemberétől indul – mondta Sümegi Tamás, a Savaria Technikum igazgatója.

Dr. Horváth Zoltán ezredes, a MH 7. Területvédelmi Ezred parancsnoka az eseményen arról beszélt, hogy szervezete új a Magyar Honvédség kötelékében, folyományaként annak, hogy 2017 óta működik az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszer, amely a magyar állampolgárok számára a civil munka és a tanulmányok mellett lehetőséget biztosító szolgálati forma. A 7. Területvédelmi Ezred 2023. január 1-én alakult meg, hozzá tartozik a Győr-Moson-soproni 19., a vasi 83. és a Veszprém vármegyei 31. zászlóalj.

- Amikor 2004-ben felfüggesztették a sorkatonai szolgálatot egy szakadék keletkezett a hadsereg és a civil társadalom között, a területvédelmi ezredek és zászlóaljak közelebb hozhatják ezeket egymáshoz. A Magyar Honvédség is a társadalom szerves része, és a feladatait akkor tudja végrehajtani, ha élvezi a civil társadalom támogatását – fejtette ki az ezredes. – A területvédelmi zászlóaljak kiemelt feladata a felnövő nemzedék honvédelmi felkészítése, a kadét program egy lehetőség. Nem az a célunk, hogy minden fiatalból katona legyen, de megismerhetik a katonák életét, a haza iránti elkötelezettséget, és sok olyan dolgot tanulhatnak meg, ami a civil életben is alkalmazható.

Rettegi Attila, a Vas Megyei Szakképzési Centrum főigazgatója köszöntőjében kiemelte: nem csak bővülnek a fiatalok honvédelmi ismeretei ezen együttműködési megállapodásnak köszönhetően, hanem közösséget teremt az iskolán belül ez a program, és kialakulhat bennük még inkább a haza védelme iránt elkötelezettség.

- Várakozással tekintünk az együttműködés lehetőségeire, és a közös munkánk példa lehet más szombathelyi, vasi középiskolák számára – hangsúlyozta a főigazgató.

Szentgyörgyvári Róberttől, a Vas Megyei Szakképzési Centrum kancellárjától megtudtuk: ő is ennek az iskolának a tanulója volt, és akkoriban az érettségiző diákokat rendszeresen megkeresték a honvédségtől. Egy alkalommal egy őrnagy jött tájékoztatást tartani – az osztályából akkor négyen jelentkeztek a katonai pályára -, aki azóta már az apósa.

Kis Ákos, a Honvédelmi Minisztérium Köznevelési és Ifjúságstratégiai Osztály vezetője tanúsítványt adott át a Savaria Technikumnak az együttműködésről. Amint hozzáfűzte: minden állampolgár köteles a haza védelmére, ami azonban nem feltétlenül fegyveres védelmet jelent, hiszen például az árvíztől is meg kell védeni a házunkat, az utcánkat, a településünket. A kadét program egy olyan lehetőség a diákoknak, hogy a katonaságnál megtalálják az életcéljukat és a boldogulásukat, de az is lehet, hogy mint „szakmát” nem választják, de a honvédelem iránt felelősen gondolkodó állampolgárok lesznek. A kadét program szakmai megvalósulását katonai szervezet segíti, ezáltal megjelennek a katonák az iskolában, és tevékenységükkel példát rajzolnak a diákok elé, hogy mivel foglalkoznak. Olyan korszakot élünk, amikor a Magyar Honvédség korszerűsíti a haditechnikát, ehhez jól képzett fiatalokra is szükség van, hiszen azt működtetni, karbantartani is kell. Kellenek, akik tovább viszik a lendületet, és felelősen tervezik meg, hogy a honvédség, az ország jövőjét milyen irányba viszik.

Pohárköszöntőjében a rendet és a fegyelmet - mint a fiatalok számára a sikeres élethez fontos alapértékeket - emelte ki Sümegi Tamás igazgató.

