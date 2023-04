Ferenc pápa lelkipásztori látogatást tesz Magyarországon április 28–30-án. Csúcspontja a vasárnap fél 10-kor kezdődő szentmise lesz, amelyre a püspöki testület tagjai mindenkit várnak Magyarországról és a környező országokból egyaránt. A Kossuth téren tart a szektorok kialakítása, a szentmisébe való bekapcsolódást a tervek szerint a téren és környékén elhelyezett kivetítők is segítik majd.

A szentkirályi plébániáról mintegy harcminan utaznak a szentmisére, de a buszos zarándokcsoporthoz Kőszegről, Nardáról, Zanatról is csatlakoztak hívek. Ipacs Bence plébános elmondta: hajnali négy órakor indulnak, a tervek szerint a fővárosba tartó út is imádsággal, lelki készülődéssel telik majd - hasonlóan a szentmise előtti félórához, amikor a pápa autón körbejárja a Kossuth teret. Ipacs Bence szólt arról is: mivel a szentmise korán, 9.30-kor kezdődik, sok vasi egyénileg oldja meg utazását: a jobb hely reményében sokan már előző este elutaznak a fővárosba.

Nagy dolog, részéről hatalmas áldozat, részünkre megerősítés, hogy másfél évvel az Eukarisztikus Konferencia zárószentmiséje után ismét Magyarországra látogat a Szentatya – vallja a szentkirályi plébános, aki szerint mindez azt is bizonyítja: Ferenc pápa számon tartja Magyarországot.

Ferenc pápa magyarországi látogatására készülve külön imádság született, ez a vasi templomokban rendszeresen elhangzik. Így lesz ez a Szentatya érkezését megelőző napokban is - tájékoztatott Ipacs Bence.