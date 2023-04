Kiemelkedően sok volt a skarlátos megbetegedés az előző évekhez képest tavasszal, oka talán a hosszúra nyúló tél lehetett. A skarlát ugyanis cseppfertőzéssel, zárt közösségben – óvodai, iskolai csoportokban – gyorsan terjed. Már csak azért is, mert a kórokozó már azelőtt ott van a garatban, minthogy tüneteket okoz. Izer Ildikó gyermekorvos lapunkat arról tájékoztatta: a héten már kevesebben keresték fel a gyermekháziorvosi rendelőket lázzal és felső légúti panaszokkal Vas vármegyében. Az azonban a szakember faladata, hogy eldöntse: vírusos vagy bakteriális eredetű-e a fertőzés. A skarlát jellegzetes tüneteket produkál a garaton, a szájnyálkahártyán és a nyelven, de nem minden esetben jár bőrtünetekkel. Fontos tudni: a közönséges náthával ellentétben nem gyógyul magától, az antibiotikum szedését pontosan be kell tartani – ebben az esetben gyorsan, szövődménymentesen gyógyul a kis beteg. Bár sok szülő megrémül a betegség hallatán, aggodalomra nincs ok.