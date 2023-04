Sikeres pályázat 1 órája

Kibővült a Nádasdy-várban működő kézműves kör tevékenységi köre

A Nádasdy Kulturális Központ 2022-ben sikeresen pályázott az NMI pályázatán, melynek köszönhetően a Nádasdy-várban működő kézműves kör tevékenységi köre is kibővült. Bíró László szakkörvezetővel egyeztetve három szakkör indítására, folytatására adták be pályázatukat és a támogatást meg is kapták a hímző, gyöngyfűző és csipkeverő foglalkozásokra.

Polgár Patrícia

Forrás: Takács – Reichardt Gabriella

Molnár Andrea, a Nádasdy Kulturális Központ igazgatóhelyettese elmondta: a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) Tudásunkkal kézen fogva a közösségekért 2022 pályázatán elnyert támogatás a foglalkozások anyagszükségleteire és a szakkörvezetők oktatására terjed ki. Hozzátette: a művelődési központ minden évben igyekszik több pályázati forrást behozni az intézménybe, hogy minél több közösség fejlődését elősegíthesse. Az NMI pályázata révén pedig ezúttal három meglévő és újonnan alakuló sárvári közösség kapott támogatást: a hímző, a gyöngyfűző és csipkeverő szakkörök - oktatások, szakkönyvek és eszközök formájában. A Nádasdy Kulturális Központban évtizedes múltra tekint vissza a hímzőkör, de huzamosabb ideje van lehetőség gyöngyfűzésre is. Bíró László, a vár szakköreinek vezetője elmondta: a pályázat adta újdonság az a csipkeverő szakkör, ami korábban nem volt az intézményben. - A szakkörre járó hölgyek mind nagyon elhivatottan és lelkesen próbálják elsajátítani a csipkeverés alapjait. Nagyon örülök neki, hogy a kézműves kör és a másik két szakkör tagjai fogékonyak voltak a csipkeverés kipróbálására is - fogalmazott. A szakkörvezetőszólt az április 30-ai gyermekfoglalkozásról is, melyet a Nádasdy-várban tart az előmajálison – szív alakú képkeretet készítenek majd anyák napja alkalmából.

