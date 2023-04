A Nyitra Utcai Általános Iskola környékén, az Ipartelepen, a Bébic- és a Pick-telepen is szorgos kezek gyűjtötték a szemetet szombaton. A Keleti Városrészért Egyesület felhívásához több, mint húszan csatlakoztak. - A Szövő utca, az iskola és a Kassa utca környéke viszonylag tiszta volt. A Puskás Tivadar utcában, ahol több cég is működik és Henger utcában már gyorsabban teltek a zsákok - osztotta meg tapasztalatait Németh Krisztián, a civil szervezet elnöke. - Rengeteg üres pet palackot, használt pelenkát, befőttes üveget, autógumit is találtunk - folytatta.

Megtudtuk: többen gyermekükkel együtt jöttek, kisebbek és nagyobbak egyaránt örömmel vették ki részüket a munkából. A zsákokat Illés Károly frakcióvezető és Lendvai Ferenc önkormányzati képviselő is töltötte, ők is résztvettek a szemétszedésben. Az akciónak nemcsak a szemléletformálás, a közösségépítés, hanem a figyelemfelhívás is célja volt: mindannyian vigyázzunk környezetünkre!

Megtudtuk azt is, a Keleti Városrészért Egyesület a közeljövőben számos más programot is tervez, ezáltal is szeretnék a közösségi életet fellendíteni a környéken.