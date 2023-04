A város tűzvédelmi helyzetéről és a Sárvári Hivatásos Tűzoltóság 2022. évi tevékenységéről Szabó Lajos tűzoltóparancsnok adott tájékoztatást a képviselőknek.

A gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásról Kondora István beszélt képviselőtársainak. Elmondta: 2022-ben alapösszegű rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli támogatást 79 esetben utalt ki az önkormányzat, tanévkezdési támogatásban pedig 49 család, 84 kiskorú gyermeke részesült. Tavaly bölcsődés, óvodás, általános iskolás 466 gyermek étkezett ingyenesen Sárváron. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálathoz tavaly 36 jelzés érkezett kiskorúakkal, illetve 37 jelzés nagykorú személyekkel kapcsolatban, akik krízishelyzetbe kerültek - ők segítségben is részesültek.

A 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységről dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyző számolt be, majd elfogadta a testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót. Tavaly a negatív hatásokat kezelni tudta az önkormányzat, fejlesztették és működtették a várost, így még Sárvár vagyona is gyarapodott. Iparűzési adóból közel 2 milliárd, míg idegenforgalmi adóból 255 millió forint bevétele származott a városnak. A fejlesztési tervek megvalósítására 1,8 milliárd forintot fordított az önkormányzat részben pályázati forrásból – tette hozzá Kondora István polgármester. Az is kiderült: a nehéz helyzetbe került polgárok szociális biztonságának elősegítésére 40 millió forint forrást használt fel az önkormányzat, ebből fűtéstámogatásra közel 26 millió forintot folyósítottak.

Több rendeletet is módosítottak az ülésen, így a vagyongazdálkodásról, az elismerő címek adományozásáról és a szervezeti és működési szabályzatról szólókat. Felülvizsgálták a sárvári önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervét. Határoztak több ingatlan belterületbe vonásáról is.