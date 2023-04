- A legnagyobb újítás ebben a dokumentumban annak a léte, hiszen aktív turisztikával, pláne stratégiai szinten nem nagyon foglalkozott eddig senki a megyében - fogalmazott podcast adásunkban dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei Turisztikai Szövetség elnöke. Megtudtuk: az országos tendenciát látva a szervezet missziójának érezte, hogy ebben az irányban is dolgozzon. A TOP Plusz programban várhatóan a nyár végén megjelenik egy új, az aktív turisztikai hálózatok fejlesztését célzó felhívás. Ennek a stratégiai alapját is jelentheti az elkészült dokumentum - tájékoztatott dr. Kondora Bálint, hozzátéve: - A mi szemünket is a Covid nyitotta ki: az aktív turisztikai ágazat ekkor indult fellendülésnek.

Beszélt arról is: a pandémia korlátozásai idején fedezték fel sokan, hogy a kerékpározás, a lovaglás, a túrázás, a kenuzás legalább annyi élményt tud nyújtani, mint egy wellness szállodában eltöltött hétvége. Vasban így az a hosszútávú cél, hogy a két területet összeegyeztessék. Mindez a remények szerint több vendégéjszakát is hoz vármegyei szinten.

Nyolc vasi élménycsomagot is kidolgoztak a stratégiában. Dr. Kondora Bálint elsőként említette a Rába vadvízi lehetőségét, amiben számtalan, még kihasználatlan lehetőséget látnak. Megszólítanák a mountenbike-ozókat is, hiszen a Kőszegi-hegység és az Őrség bizonyos részein is adottak ehhez a lehetőségek. A bakancsos turizmusban szintén vannak előre lépési lehetőségek, hiszen Vas vármegyét a Kéktúra két útvonalon is érinti. A "Kalandos Vas megye" és a "Mesés Vas megye" csomagok pedig játékokon, legendákon keresztül mutatnák be a látogatóknak a helyi nevezetességeket.

Megtudtuk azt is: a vármegye lakosságát is szeretnék megszólítani, dinamizálni, hiszen az aktív életmód az egészségmegőrzésben is kulcsszerepet játszhat. A podcast adásban szó esett a vármegyebérletről is, aminek köszönhetően kedvezményes áron járhatják be és fedezhetik fel Vas vármegye tájait, látnivalóit a családok.

- A meglévő mintegy 1,5-2 millió vendégéjszaka - amit békeidőben tud ez a megye - és a nagyságrendileg 500 ezer látogató egy nagyon erős alap, nagyon erős bázis. Ezzel már lehet sáfárkodni - erre is rámutatott dr. Kondora Bálint, aki szerint komoly gazdasági potencia van abban, hogy az itt tartózkodás időtartamát akár egy nappal meghosszabbítsák. A Vas Vármegyei Közgyűlés tagjai a pénteki ülésen vitathatják meg az aktív turisztikai stratégiát.