A Közlekedéstudományi Egyesület (KTE) Vas vármegyei szervezete és a Vas Megyei Mérnöki Kamara közösen szervezte a programsort: kedden a mérnöki kamara szakmai továbbképzését tartották, szerdán a konferencia első napján pedig a közlekedés jelene és jövője került terítékre. Hagyományszerűen Bükfürdő egyik szállodája ad most is otthont a szakmai rendezvénynek. A megjelenteket elsőként Stangl Imre, a KTE Vas vármegyei elnöke köszöntötte, aki elmondta: idén a konferencia programjába a hagyományos témákon túl igyekeztek új elemeket is beilleszteni. Így több, digitalizációval, informatikával foglalkozó előadást terveztek, és első alkalommal hirdettek kerekasztal beszélgetést, ahol a MÁV Zrt., a MÁV-Start Zrt., a GYSEV Zrt, a Magyar Közút Nzrt. és a Volánbusz Zrt. vezetői foglaltak helyet.

A megjelenteket dr. Németh Sándor büki polgármester és Ágh Péter, állami beruházások koordinációjáért felelős államtitkár is köszöntötte. A térség országgyűlési képviselője visszatekintve az elmúlt 13 évre, több, az észak-vasi választókerületet érintő beruházást említett példaként: az M86-os autóút építését, a GYSEV Zrt. vasútvonalfejlesztéseit és a MÁV Zrt. állomásfelújításait, valamint a Magyar Közút Nzrt. útberuházásait is kiemelte, ahol sikereket értek el a szakmai szereplőkkel közösen. - Továbbra is arra kérem önöket, hogy vegyenek aktívan részt az ország fejlesztésében – fogalmazott Ágh Péter.

- A konferencia 23. alkalommal biztosít elsőrangú és hasznos fórumot a szakma számára. A piaci és állami szereplők együttműködése ez a közlekedési ágazatot érintő kihívások és feladatok megvitatásához. Kihívásból bőven volt részünk az elmúlt években – hangsúlyozta előadásában dr. Fónagy János, a rendezvény fővédnöke, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium miniszterhelyettese, aki utalt a pandémiára, a szomszédban zajló háborúra, a hibás brüsszeli szankciók miatti energiaválságra és a magas inflációra is.

Az Építési és Közlekedési Minisztériumban eddig megfogalmazott tervekről, víziókról rendkívüli alapossággal és nyíltsággal beszélt Csepreghy Nándor miniszterhelyettes. Szólt a Volán-MÁV integrációjának teljes körű befejezéséről, ami jogi értelemben lezáródott, ám a szolgáltatások közötti párhuzamosságok felszámolása még hátravan. Hallottunk a május 1-jével bevezetendő vármegye és országbérletek lakossági előnyeiről, de arról is: az így szerzett tapasztalatok a párhuzamosságok megszüntetésében segítséget nyújthatnak. A miniszterhelyettes kitért arra is, a vasúti pályák és a járműállomány fejlesztése érdekében komoly lépéseket terveznek, majd nemzetközi kitekintésben mutatott rá a Budapest-Belgrád vasútvonal és a Budapestet elkerülő V0-s vasúti körgyűrű megépítésének gazdaságfejlesztési jelentőségére.

- A jelenlegi közép- és hosszú távú célkitűzésünk az, hogy ne legyen Magyarországon olyan település, amelyről a járási központok megközelíthetősége több 30 percnél – ezt is hangsúlyozta Csepreghy Nándor. Majd bejelentette: az új, állami építési beruházások rendjéről szóló törvény tervezetét szerda reggel benyújtották az országgyűlésnek. Ősszel tervezik a KRESZ felülvizsgálatát, így a zérótolerancia és a sebességhatárok tekintetében is szeretnék a társadalmi vitát megnyitni. Hallgatói kérdésre az építészetről szóló törvénytervezet is szóba került: ahhoz csaknem 900 szakmai szervezet mintegy 2000 javaslatot fogalmazott meg – tudtuk meg.