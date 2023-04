A megyeszékhelyen alig akad olyan ember, aki ne ismerné a nevét, sokan közös történeteket is fel tudnak eleveníteni a séffel kapcsolatban. A közkedvelt szakember Több sikeres működő éttermet is üzemeltetett, ma már inkább tanácsadással foglalkozik, de ő a Pannon Helyi Termékek mecénása is. A hagyományos, autentikus magyaros ételekben hisz, mint mondja, jobban szereti képviselni azt a vendéget, aki sokat dolgozik, és szeretne finomat, kiadósat enni. A séf számára azonban ismerősek a modern gasztronómiai irányzatok is, az ún. fine dining számára az alkotás örömét jelenti, a tálalás művészi előkészítése mindenképpen a modern konyha mellett szól.

Lancsák Károly a 80-as évek vendéglátásának aranykoráról szólva elmondta, hogy akkoriban az osztrák vendégek igényeinek kielégítése jelentette a feladatot.

A szalámi-pörkölt-pálinka hármasa meghatározta az irányt, az országba érkező buszos turisták megtöltötték a szombathelyi éttermeket is. A Claudius szálloda konyhafőnökeként aztán a legjobb fővárosi szakácsoktól tanulhatott, később ezt a tudást kamatoztatta az általa üzemeltetett éttermekben is. A séf vallja, hogy a régi, retro ízek térnyerése várható. Az étkezés lényege azonban mégis az a közösségi élmény, a családot leginkább csak az asztal körül lehet együtt látni. Legalábbis ez lenne az ideális állapot.