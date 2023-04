Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke köszönetet mondott Kuglics Gábor helytörténeti kutatónak, akinek szervező munkája lehetővé tette a konferencia lebonyolítását. Az elnök személyes történetet is felelevenített, amint mondta, a családja felmenői nyugszanak a gróf sírjához közel, gyakran látogatja a régi sírkertet.

A konferencia az Andrássy-kormány megalakulásától egészen Püspökmolnáriig követte Festetics gróf életét. Az előadók között felszólalt Cieger András történész, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, aki a kiegyezésről és Festetics kormányban betöltött szerepéről beszélt. A történész kifejtette, hogy a részben a szabadságharc miatt eladósodott osztrák császárság a magyarokkal akarta kifizettetni az adóssága egy részét, ugyanakkor alkotmányos szabadságot kaphattuk cserébe. Ez megosztotta a magyar politikát, az új kormánynak nehéz körülmények között kellett irányítani az országot. Festetics György a nyolc miniszter egyike lett, a király körüli miniszterként töltötte be funkcióját. Pozícióját annak is köszönhette, hogy nem volt megosztó személyiség, Ferenc József császár is könnyen elfogadta a személyét.