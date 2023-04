- Az a szerződés, amit Szombathely lakóival kötöttünk, életképes. Azok az eredmények, amiket a nehézségek ellenére meg tudtunk valósítani – Covid, energiaválság –, és az a bizalom, amit mai napig érzünk Szombathely lakói felől, arra indított bennünket, hogy igyekezzünk fenntartani ezt az együttműködést – mondta Tóth Kálmán, az Éljen Szombathely Egyesület elnöke a városháza előtt tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette: azok a szervezetek, amik 2019-ben támogatták indulásukat, a jövő évi választáson is így tesznek, hasonló "konstrukcióban" indulnak, mint 2019-ben: a DK, az LMP, az MSZP, a Mindenki Magyarországa Mozgalom, a Momentum, az Éhen Gyula Baráti Kör és az Éljen Szombathely Egyesület is része a szombathelyi baloldali összefogásnak - tudtuk meg. Polgármesterjelöltjük pedig a jelenlegi városvezető, dr. Nemény András.

Nemény András megköszönte a támogatást, majd hozzátette: ez a sor nem végleges, zajlanak még más szervezetekkel is a tárgyalások.

- Ez az a három és fél év, ami Magyarország és a világ történetében is rendhagyó volt - tekintett vissza az önkormányzati ciklus eltelt időszakára Nemény András, hozzáfűzve: folyamatos válságkezelést igényeltek az elmúlt évek történései. - A hagyományos ígéreteken túl nehéz helyzetben kellett menedzselni a várost – fogalmazott a politikus, ám úgy gondolja, ezt a feladatot megoldották. Újságírói kérdésre elhangzott az is: Czeglédy Csaba 2024-ben is független képviselőjelöltként, az ÉSZ támogatásával indul.