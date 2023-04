Pintér István és fia, Balázs, Farkas László Sándor és Kunovics Tibor a művelődési háztól indultak népviseletbe öltözve, két hölgy - Szakonyi Beatrix és Nagy Zita - kíséretében. Két ló is volt a locsolókkal: a muraközi szépség, Remény és egy magyar sportló, Bendzsi. A Fő utcán Nagy Katalinéknál kezdték a locsolást, Kati néni csak kevés vizet kért, és annyit is kapott. Néhány házzal arrébb Kovács Renáta már nem volt ennyire szerencsés, neki már bőven jutott a szódavízből és vödörből is, csakúgy, mint Török-Tóth Edinának a harmadik szomszédban.