A csepregi önkormányzat még 2022 májusában sikerrel pályázott a Magyar falu programban, ennek köszönhetően közel 35 millió forint támogatást nyertek el a faluház részleges felújítására. A munkálatok tavaly augusztusban kezdődtek el és a közelmúltban értek véget.

- Csepreg fejlesztése érdekében az elmúlt években számos lépést tehettünk – közölte Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője. - Ilyen volt az utak, intézmények felújítása, feladat azonban van bőven. Azok a feladatok, amelyeket megoldottunk, olyanok voltak, amelyekre régen vártak az itt élők. A falumúzeum tetőfelújítása is évtizedek óta váratott magára - amit aztán a közelmúltban kormányzati támogatással végezhettek el.

Horváth Zoltán polgármester a beruházásról elmondta: az épület korábban beázott, ezért a korszerűsítése elengedhetetlen volt. A felújításnak köszönhetően sikerült a tetőt a mai kornak megfelelő módon kialakítani. A munkálatok során elbontották a meglévő cserépfedést, bádogozást, majd a szakemberek kicserélték a korhadt, statikailag nem megfelelő faszerkezeteket. A meglevő szarufákat megerősítették, síkpontosságukat javították. Új a lécezés és a fóliaterítés is, új a függő ereszcsatorna, a lefolyócső és a vápabádogozás. A tető cserépfedése is teljesen kicserélődött, valamint az épület belső tereit is kifestették.

A polgármester kiemelte, a tudatos fejlesztésnek köszönhetően az épület környezetében található zeneiskola tetőszerkezete is megújult, valamint az önkormányzati hivatal felújítása is folyamatban van.

A falmúzeumot 1977-ben Wellner Lőrinc alapította. Az egykori tanár, a honismereti kör vezetője 2006-ban kapta meg a Csepreg város életműdíját, valamint az ezzel járó díszpolgári címet. A méltatásban kiemelték: sokat tett a helytörténeti kutatás, muzeális tárgyak gyűjtése területén.