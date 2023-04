A hosszúperesztegi katolikus templommal szemben, az óvoda szomszédságában van a Szent István király plébánia, amelynek régi kerítése a közelmúltban újult meg. Budai Zoltán plébános nyitotta az új kaput, amikor megérkeztünk. Tavaly augusztustól szolgál a településen. – Nagy öröm számomra, hogy a kedvezményezettje vagyok a helybeliek összefogásának, az önkormányzat és az egyházközség jó kapcsolatának.

A közelmúltban felújították a település óvodáját, a munkálatok idejére a gyerekeket az üres plébániaépületben helyezték el. Miután az óvoda visszaköltözött a helyére, az önkormányzat arról döntött, hogy 500 ezer forinttal támogatja a plébániát, amit tizenöt év után újra megnyitott dr. Székely János megyés püspök. Akkor kerültem ide – számolt be az előzményekről Zoltán atya. Elmondta azt is: Dénes Károly volt az egyik mozgatórugója a kerítés és a kapu felújításának, de voltak más segítők is.

– Először a régi kerítést és kaput kellett lebontani, utóbbi egy építkezés során korábban meg is sérült. A betonalap felszámolását csak géppel tudták megoldani, ehhez Horváth Krisztián ajánlotta fel a segítségét. Végül összeállt minden, a végeredményben pedig mindannyian gyönyörködhetünk – zárta szavait a plébános.