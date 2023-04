– Még a várható nagy esők előtt, szerdán vittem ki a repceföld mellé a méhkaptárokat – kezdte a sárvári Makrai Attila, aki szinte beleszületett a méhészkedésbe. A szülei ugyanis már 1965 óta foglalkoznak a méz készítésével. Jelenleg, munka mellett húsz családdal foglalkoznak. – A tavasz elején virágmézzel is megpróbálkoztam, de a szilva, a cseresznye elfagyott. Most abban bízunk, hogy átmenti lesz ez a hűvös, esős idő. Ezekben a napokban a méhek néhány órára repülnek ki csupán, értelemszerűen kevesebbet is gyűjtenek, sokszor éhesek maradnak. A virágpor és a nektár azért is fontos, hogy ne álljanak le a fejlődésben. Az is előfordulhat, hogy az adott periódusban az anya a szokásos 1500-2000 pete helyett jóval kevesebbet rak. Így nem lesz megfelelő létszámú dolgozó, amire odaérünk az akác virágzásához.

Forrás: Unger Tamás

Persze, vannak méhetető szerek, de a virágport semmi sem pótolhatja. A méhészek az évet a mogyorófűzzel kezdik, majd a gyümölcsfák következnek. Aztán jöhet a repce, ahol van, ott a facélia, a hárs, az akác, majd a napraforgó. Persze, néhányan, mint kuriózum, különleges virágokkal is megpróbálkoznak. A kaptárakból minden egyes, új virágfajtára való átállás előtt kinyerik a mézet. Így biztosak lehetünk abban, hogy tiszta terméket vásárolhatunk a termelőktől. A méhészek folyamatosan egyeztetnek termőföldeken gazdálkodókkal, hiszen tudniuk kell többek között, hogy mikor permetezik, permetezték le az adott táblát. Megtudtuk azt is, tavasz elsején egy-egy család súlya egy, másfél kilogramm közötti, az pedig 8-10 ezer méhet jelent. Az akácos főszezonban ideális esetben akár négy-öt kilogrammnyi méh rajzik ki.

Bárdics János, Szombathelyi Méhész Egyesület elnöke szerint az lenne a legjobb, ha egy elhúzódó felmelegedés jönne. Így az akác virágzása május közepére tolódna ki. Addigra pedig lenne elég idő, hogy a méhek a repcén kellően megerősödjenek. A szombathelyi egyesület közel 150 tagot számlál. Van köztük hobbiméhész, de olyan is, aki 400 méhcsaládot tart. A Tanakajdon méhészkedő Tóth Bálint 270 családdal foglalkozik. – Az biztos, hogy lesznek fagykárok, ám ennek mértéke még nem derült ki – állapította meg. – Nekem most nem kell vándorolnom, a méhek közvetlenül a repceföld mellett teleltek át. Most még nagyon az elején tartunk, de az bizonyos, egy jó akácos időszak jelentősen segíthet a magyar méhészeken.