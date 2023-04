Többen és gyakrabban veszik igénybe a szombathelyi tömegközlekedést – nyilatkozta a vaol.hu podcast-műsorában Tóth Gergely, a szolgáltató cég kirendeltségvezetője. Márciusban meghaladta a 200 ezret a jegyérvényesítések száma, ugyanez az érték tavaly márciusban 170 ezret mutatott – tudtuk meg. A szakember szerint ebben szerepe van a menetrend-módosításoknak, emellett tavaly év elején még érezhető volt a Covid-hatás, a járatokon maszkot kellett viselni, az egészségügyi dolgozók pedig ingyenesen használhatták a tömegközlekedést. Ugyanakkor az is igaz, hogy az idei évben az üzemanyagár-drágulás szintén befolyásolta – pozitív irányban – számaikat.

Óhidi-Légmán Erik forgalmi vezető a járatok késésére vonatkozó kérdésünkre kiemelte: reggel 7 óra 10 perctől 8 óráig, majd 14 órakor, amikor a diákok az iskolából, sokan pedig a munkahelyükről kijönnek, tapasztalhatók késések, egyébként a buszok alapvetően pontosan közlekednek. - A célunk az, hogy a reggeli és délutáni csúcsban autózó személyek átüljenek autóbuszra. Olyan rendszereket próbálunk kialakítani, hogy azok versenyképesek legyenek az egyéni közlekedéssel szemben – mondta el a forgalmi vezető.

Forrás: Szendi Péter

- Azt is látjuk, hogy vannak a városnak olyan részei, ahonnan tömegközlekedéssel A-ból B-be eljutni 40 percig tart, míg autóval 15 percig, ez nem jó – erről is beszélt Tóth Gergely, aki elismerte, e téren vannak még feladataik. - Ezt a problémát igyekszünk áthidalni előreláthatóan augusztustól egy IT-támogatott csatlakozási menedzsmentrendszerrel, ami akár a Savaria utas applikációban is nyomon követhető lesz: azokat a csatlakozásokat fogja látni az utas, ami garantált lesz – emelte ki.

- A 7-es autóbusznál azt látjuk, hogy csúcsidőben az a menetrend, amit kialakítottunk, a közúti forgalom miatt nem, vagy nehezen tartható – kérdésünkre erre is kitért Tóth Gergely, hozzátéve: a 7-es busz csúcsidőn kívül 3 perc alatti átlagos csúszással közlekedik, ami városi közlekedésben nem is minősül késésnek. A jelzések alapján azt például előírták: a Vasútállomástól 7 óra 13 perckor induló 30Y megvárja a Zanatról induló járatot a csatlakozás érdekében.

Forrás: Szendi Péter

A podcast-adásban beszéltünk arról is: keresik a megoldást arra, hogyan lehetne a buszokat előnyben részesíteni akár jelzőlámpa programmal, akár egy olyan megoldással, hogy a Vörösmarty utcában a parkoló autók helyett egy forgalmi sávot próbáljanak kialakítani. Szóba kerültek a Szent Márton utcai csomópont felújítása miatti lezárások: a buszjáratokat érintő munkálatokra a Blaguss munkatársainak péntek reggeli információi szerint a nyári tanszünetben kerülhet sor. Ekkor a tervek szerint a járatok egy részét a Wesselényi utca irányába terelik majd el, míg például a 30Y-os a Petőfi Sándor utcán közlekedhet majd tovább ugyanúgy, mint tavaly a Savaria Karnevál idején.

