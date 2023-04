Az ülésen a képviselők áttekintették a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal előző évi munkájáról szóló beszámolót, majd napirendre került a civil szervezetekkel való együttműködés. Szó volt az idei teendőkről és a civil alap felosztásának szabályozásáról is. Jogszabályi változás miatt módosították a szociális rendeletet. Egy törvénymódosítás eredményeképpen január elsejétől ugyanis egységes szociális vetítési alapot vezettek be. Emiatt az önkormányzati rendeletben is ehhez igazították a támogatási feltételeket és a rendkívüli települési támogatás összegét. Megalkották a közterületek elnevezését és a házszám-megállapítás szabályait tartalmazó új önkormányzati rendeletet, és döntöttek az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosításáról is.

A Városi Gondozási Központ által biztosított személyes gondoskodás körébe tartozó szociális szolgáltatások térítési díját a tárgyévre vonatkozón április elsejéig kellett megállapítani. A képviselők az intézményvezető által javasolt, minimálisan emelt térítési díjakkal egyetértettek és elfogadásra ajánlották a fenntartó Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásnak. Szentgotthárdon tíz éve nem emelték a bölcsődei gondozási díjat. Kisebb emeléssel a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díját - a legmagasabb jövedelemsávban - ezer forint/nap összegben határozták meg erre az évre. A döntés a térségi polgármesterekből álló Társulási Tanács egyező határozata esetén válik véglegessé. Az önkormányzat jóváhagyta a Szentgotthárdi Arany János Általános Iskola és a Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola, a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal és a Rendelőintézet Szentgotthárd alapító okiratának módosítását, valamint a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum új szervezeti- és működési szabályzatát is.