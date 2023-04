A megjelenteket Pálóczi Zsuzsanna, a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár igazgatóhelyettese köszöntötte, kiemelve, hogy a harmincéves Modell és Makett Építő Klub a saját jubileumán túl egy másik évfordulót is ünnepel: hetvenöt éve ugyanis annak, hogy Körmenden megalakult a klub elődje, az Aerokör, amelynek vezetője az első évtizedekben a legendás Lányi Tibor tanár úr volt. Később Benkő József Áron, Gueth Lajos és Rakos Dezső folytatta a megkezdett munkát.

Bebes István polgármester méltatta a klub tevékenységét, elsőként Erőss Zsolt erdélyi származású hegymászó szavait idézte, miszerint: A létfenntartáson túl kell, hogy legyenek tevékenységei az embernek. Ez lehet művészet, sport, hobbi, amiben megtaláljuk életünk magasabb rendű értelmét.

-A klub hetvenöt- és harmincéves évfordulója is jelzi, hogy milyen hosszú utat kellett megtenni ahhoz, hogy ma együtt ünnepelhessünk. Ha körbenézünk, látjuk, hogy az értékteremtés nemcsak azokat az eszközöket, tárgyakat jelenti, amelyekkel nap, mint nap találkozunk, hanem azokat is, amelyeket különböző egyesületek, klubok próbálnak meg létrehozni azért, hogy egyrészt saját maguknak, másrészt a környezetüknek értékes és fontos dolgokat mutassanak be - fogalmazott a városvezető, majd személyes emlékeit idézte, hiszen maga is készített egykor egy szélmalmot, amely még ma is megvan.

Fotós: Szendi Péter



Auer Miklós, a Modell és Makett Építő Klub alapító tagja először a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtárnak mondott köszöntetet, az intézmény támogatta és befogadta a kiállítást, két munkatársa, Károlyi Barnabás és Köbli Csaba pedig sokat dolgozott a tárlat arculatának és atmoszférájának megteremtéséért.

-Harminc éve, 1993-ban tizenkét alkotási vággyal megáldott ember úgy döntött, hogy az évek óta folyamatosan működő modellező szakkör tevékenységét hivatalossá teszi. Mivel már jelen voltak a makettezők is, ezért a Modell és Makettépítő Klub név mellett döntöttünk - mondta Auer Miklós, aki név szerint sorolta az alapító tagokat. Auer Zita, Bencsik Zoltán, Bognár Balázs, Deli Tibor, Györke László, ifj. Györke László, Horváth Tamás, Jámbori Tamás, Mukics Miklós, Rakos Dezső és Ulicska Gábor is ott voltak a kezdetekkor, közülük sokan eljöttek a jubileumi kiállításra is.

-A cél, hogy bemutassuk az elmúlt hetvenöt esztendő, azon belül az utóbbi három évtized tevékenységét. A terem jobb oldalán a körmendi modellezés története tárul a látogatók elé, ebből az időszakból jobbára fotók és írásos anyagok állnak rendelkezésre. A kor elvárásainak megfelelően az Aerokör tagjai csak repülőmodelleket építettek, őket követve eleinte az utódok is csak ilyeneket készítettek, majd áttértek a hajómodellezésre. A kiállítótér balon oldalán a az 1993-ban alapított klub munkásságát mutatjuk be. Három különlegesség, sőt úgynevezett körmendi találmány is helyet kapott a tárlatban: metszetek, rozsdák és florárium is látható, utóbbi azt jelenti, hogy a diorámákon belül élő növényeket is használtak az alkotók.