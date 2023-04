A MÁV applikációban már több mint 1400-an megváltották az új vármegye- és országbérlet, péntektől pedig a MÁV-START jegypénztáraiban és jegykiadó automatáiban, valamint a VOLÁNBUSZ jegypénztáraiban és autóbuszain is megvásárolhatóak lesznek az új bérlettípusok. Vas vármegye 11 településén összesen 19 helyen lesz erre lehetőség.

Több ezer, de akár több tízezer forinttal is csökkenhet a családok havonta közlekedésre fordított kiadása május 1-jétől. Az új díjtermékkekel korlátlanul lehet utazni vármegyéken, illetve országon belül a MÁV-START, a Volánbusz, a MÁV-HÉV (a héveken Budapest határáig) és a GYSEV helyközi járatain - hívja fel a figyelmet a MÁV, amely arra biztatja az utazókat: töltsék le okostelefonjukra az applikációt. Az alkalmazással kényelmesen, gyorsan, sorban állás nélkül megvásárolhatóak az új bérlettípusok is. Videóval is segíti a vásárlókat a közlekedési társaság az orszagberlet.hu weboldalon.

A személyes jegyárusítás április 28-án, pénteken kezdődik. Az orszagberlet.hu oldal adatai szerint Vasban összesen 19 helyen lesz megvásárolható a vármegye- és országbérlet. Répcelakon, Bükön, Bobán és Jánosházán egy helyszínen, a vasúti jegypénztárban lesz erre lehetőség. Celldömölkön, Sárváron, Kőszegen, Szentgotthárdon és Körmenden pedig a Volánbusz és a Vasúti jegypénztárban árusítják majd az új bérlettípusokat. Szombathelyen három helyszínen: az autóbuszállomáson, a vasúrállomáson és a Király utcai Menetjegyirodában fogadják az utazókat.

Mint ismert, a teljes árú vármegyebérletet 9450 forintba, az országbérlet ennek duplájába kerül. A tanulók mindkettő esetében 90 százalékos kedvezményt vehetnek igénybe.