A közétkeztetésben Magyarországon ötven kilogramm élelmiszer-hulladék jut átlagosan egy fogyasztóra évente. Ez az elrettentő adat jelentősen csökkenthető az új tálalási formával, így a bolygónk jövőéjért is tehetünk - hangsúlyozta megkeresésünkre Enyedi Csaba, a szolgáltatást végző cégkommunikációs igazgatója. Hozzátette: a svédasztalos rendszer fejleszti a gyerekek döntési képességét, valamint segíthet abban is, hogy több mindent megkóstoljanak, így akár olyan alapanyagokból készült ételeket is megkedvelhetnek, amiket korábban nem fogyasztottak. Majd így folytatta: - A gyermekek intézményi étkezése összetett kérdés. Az, hogy jól tudnak-e lakni, az nem kizárólag az étel minőségén, vagy mennyiségén múlik. A Hungast csoport mindig is a szigorú törvényi szabályozásnak megfelelő mértékű és minőségű étellel látta el a fogyasztóit, azonban például az ebédszünet hosszát nem ők határozzuk meg, az pedig rövidebb az ideálisnál. Enyedi Csaba elmondta: egyelőre tesztjelleggel vezették be a kiválasztott intézményekbe, és a tapasztalatok kielemzése után döntenek arról, hogy kiterjesztik-e szélesebb körben is ezt a tálalási módot.

Míg az elsősök ebédelnek, teszünk egy kört az öt évvel ezelőtt megújult konyhán. Édes illat száll a levegőben, az egyik helyiségben már a másnapi Felhőcske szelet készül. Rózsás Anikó meséli: igyekeznek a hagyományos, magyar konyha ízeit és elemeit használni. Farsangkor például helyben készül a fánk, március 15-ére a nemzeti színű burgonyapüré. Ha pedig húsvét, akkor nem maradhat el a sütemény. Kapunk egy kis kóstolót is, ennek alapján már bizton állítjuk: nem csak a kiszolgálás miatt érezheti itt úgy a vendég, hogy szállodába érkezett.