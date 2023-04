Az egyik legnépesebb Diákolimpia versenyszámra, a Mezei Futóbajnokságra idén is kiemelt létszám, 37 ezer fő nevezett országszerte, közülük pedig 2300 fő jutott el az országos döntőre. A hagyományosan a gödöllői reptéren megrendezésre kerülő versenyen szinte az összes Diákolimpia korosztály részt vesz., a II-től a VI. korcsoportig. A legkisebb korosztályban a lányoknak 1,5 km-es távot kellett teljesíteni, amely fokozatosan emelkedett nem és korosztály szerint, a legidősebb fiúknak szóló 5 km-es távig. A verseny egyéni és csapatszinten egyaránt zajlott, a résztvevő iskolák az egyéni versenyzők mellett 5 fős csapatokat is indíthattak. Az eseményen bejelentették, hogy A Budapest 2023 Nonprofit Zrt. és a Magyar Diáksport Szövetség együttműködése alapján minden diáksportoló és felkészítő pedagógusaik, akik az idei Atlétika Diákolimpia tavaszi körzeti, megyei és országos döntőin részt vesznek, kedvezménykupont kapnak, amivel 50 százalékos áron 4 darab jegyhez vagy bérlethez jutnak a sport világesemény esti programjaira, a délelőtti számokat pedig mindössze 2023 forintért nézhetik meg a lelátókról. Az országos döntők dobogósainak és felkészítő tanáraiknak ezen túl további exkluzív lehetőségként ingyenes belépőjegy is jár a VB délelőtti eseményeire.

Az idei Mezei Futóbajnokságon alaposan kitettek magukért a vasi színeket képviselő szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola, valamint a kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium csapatai. A Gubián Tamás vezette II. korcsoportos zrínyis fiú együttes kiváló csapatmunkával meg sem állt a dobogó tetejéig.

– Négy korcsoportban is indítottunk csapatot – számolt be Gubián Tamás testnevelő. – A IV. korcsoportos fiúk 19., a III. korcsoportos fiúk 6., a III. korcsoportos lányok pedig 5. helyen zártak. A legfényesebb eredményt a II. korcsoportos fiúknak sikerült elérniük, akiknek eléggé baljósan indult a felkészülés utolsó két hete, ugyanis az egyik legjobb futónk kiesett betegség miatt. Szerencsére sikerült őt pótolnunk, de még így is egy igazi csikócsapattal álltunk ki, hiszen együttesünkben hárman 2013-as, ketten pedig 2012-es születésűek voltak. Igazából csak jövőre vártam volna tőlük ezt a kiugró eredményt, de szerencsére már idén összejött az aranyérem. Dacára annak, hogy a legjobb futónk sem volt 100 százalékos formában, mivel komoly fejfájással küszködött a verseny előtt. Ennek ellenére vállalta a megmérettetést, végigfutotta a távot, igazi csapatemberként járult hozzá a sikerhez. Nagyon szoros volt a mezőny, az volt a szerencsénk, hogy nagyjából együtt futottak be a gyerekeink. Ha a legerősebb csapatunkkal állunk ki, ez simábban is meglett volna, csikócsapatunk bravúros országos bajnoki címet szerzett. Ez azért is nagy eredmény, mert amióta a Zrínyiben tanítok, még nem voltunk első helyezettek.

A Zrínyi Ilona Általános Iskola mezei futó bajnokcsapatának tagjai: Márkus Bálint, Benke Alex, Szabó Samu, Mészáros Nándor, Süle Bence. Felkészítő tanár: Gubián Tamás.

Évtizedek óta népes mezőnnyel vág neki a versenynek a kőszegi Jurisich Gimnázium. Idén úgy alakult, hogy betegségek, sérülések miatt az V. korcsoportos fiúk és lányok sem jutottak be az országos döntőbe, a VI. korcsoportosoknak viszont sikerült magukat kvalifikálni.

– Nagyon színes volt a női csapat, hiszen tagja volt egy profi hosszútáv futó – aki jelenleg a hegyi futó világbajnokságra készül –, egy profi teniszező, egy korábbi triatlonos, valamint két nagyon tehetséges hobbi futólányunk – avatott be a részletekbe Gazsi Izabella testnevelő. – Papírformának nem nevezhető ez az ezüstérem, hiszen évről évre változik a mezőny összetétele és a profikkal nem igazán tudjuk felvenni a versenyt. A második helyezés nagy meglepetés volt számunkra, hiszen két nappal a verseny előtt betegség miatt kiesett egy tagunk, és tavalyhoz képest egy kivétellel teljesen új versenyzőkből tevődött össze a gárda ebben a korosztályban. Mérhetetlen büszkeség volt részese lenni tanítványaink sikerének és örömének. Külön pikantériát az adott a tornának, hogy velünk együtt még két másik csapat is ugyanazt a helyezési pontszámot érte el – a befutó helyezések alapján –, viszont mivel a negyedik ember pozíciója dönti el a végső sorrendet, így mi értünk oda a dobogó második fokára.

A Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium ezüstérmes csapatának tagjai: Iker Natália (5.), Hajas Martina (38.), Tihanyi Luca (50.), Zaicz Réka (51.). Felkészítőik: Gazsi Izabella, Tóth Botond és Tusai Brigitta.