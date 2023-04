Ahogy arról korábban beszámoltunk, a jánosházi önkormányzat 520 millió forintos pályázati összegből (TOP-os támogatással) újíthat meg öt belterületi utcát: a Hunyadi, az Árpád, a Dankó, a Vágóhíd és a Dózsa György utcákat. A pályázatra vonatkozó tervek jelenleg engedélyeztetés alatt állnak; amint azokat elfogadják, megindulhat a közbeszerzési eljárás, a munkálatok pedig várhatóan az ősszel meg is kezdődhetnek – tudtuk meg Kiss András polgármestertől, aki egyúttal még egy jó hírrel is szolgált a jánosháziaknak. A lakosság kérése meghallgatásra talált: a beruházás kapcsán az önkormányzat elbontatja az Árpád és a Dankó utcák kereszteződésében álló egykori elhagyatott, életveszélyessé vált lakóházat, ami régóta romosan, lakatlanul áll magában. A ház elbontásával a kereszteződés beláthatósága is javulni fog – jegyezte meg a polgármester.