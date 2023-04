Kovács Krisztián 2002-ben váltotta valóra az álmát, amikor is felszerelt hivatásos tűzoltónak. Mint elmondta, már gyermekkorában is szerette „a kék lámpás autókat” és azon túl, hogy férfiasnak tartja hivatását, tudja, hogy hatalmas felelősség tűzoltónak lenni, hiszen akár életek is múlhatnak azon, hogy éppen hogyan végzi a munkáját. Jó közösségben persze mindig könnyebb dolgozni és Krisztián bevallása szerint a szombathelyi tűzoltó-parancsnokságon ez meg is adatott számára. Bajtársaival jó barátságot ápol, kettejükkel pedig közös hobbinak is hódolnak: a tűzoltáson kívül a sportban is megtalálták a közös szenvedélyt.

Krisztián 2009-ben, egy fekvenyomó versenyen kezdte meg versenyzői karrierjét. - Az első versenyemen, emlékszem, kilencen indultunk és én a hetedik lettem – idézte fel a tűzoltó, majd hozzátette: tudta, hogy menne ez neki jobban is, bizonyítani akart. - Elkezdtem én is felkészülni, egyre nagyobb súlyokat nyomtam, majd a következő nagyobb versenyemen már dobogós voltam – idézte fel. Ezek a szereplések még a hivatásos állományban szolgáló sportolók számára kiírt versenyeken voltak, de hamar megérkeztek az országos, majd az Európa- és világbajnoki sikerek is. Krisztián 2017-ig versenyzett erőemelésben, aztán egyéves átállást követően a testépítésre váltott. Összesen öt világbajnoki és két Európa-bajnoki címet tudhat magáénak. Nem titkolt vágya, hogy Magyarország legrangosabb versenyén, a Superbodyn is szeretne győzelmet aratni – ahogy fogalmaz, az lenne a sportolói karrierje csúcsa.