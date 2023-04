– A húsvétnak minden időben van aktuális üzenete, mert amit ilyenkor ünneplünk, az egy csoda. Egy megismételhetetlen cselekedet Isten részéről, aki feláldozta egyszülött fiát az emberiségért. Erre csak ő volt képes. Maga a feltámadás pedig számos biztató mondanivalót hordoz magában. A legfontosabb a halál felett aratott győzelem. A szomszédban dúl a háború, számos embertársunk úgy veszti el az életét, hogy mindez megelőzhető lett volna. Ennek tükrében különösen fontos a húsvéti üzenet – mondta elöljáróban Pető Gábor Márk református lelkész, majd hangsúlyozta:

– Ha Istent követjük, ha hiszünk a feltámadt Jézus Krisztusban, akkor a földi élet után Isten vár ránk az ő országában. Ahogyan János első levelének ötödik fejezetében olvashatjuk: „Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van.” A húsvéti feltámadás megmutatja, hogy van reménység még a legnehezebb helyzetben is, de csak akkor, ha engedjük, hogy Isten az ő lelkén keresztül belépjen az életünkbe. Úgy, mint amikor a rettegő tanítványoknak megjelent, és azt mondta nekik: „Én vagyok, ne féljetek.” Ha a feltámadt Jézus Krisztust befogadjuk, akkor a sötétségtől terhelt lelkünkbe beragyog az ő világossága. Ahogyan az angyal fénye a sötét barlangsírban az életet mutatta az oda érkező asszonyoknak.

Ne féljünk tehát a fénytől, hanem keressük meg azt. Pető Gábor Márk hozzátette: az ünnepi időszak egy kicsit több szolgálatot jelent egy lelkipásztor számára, így előre kell készülni. Fontos időt szánni arra, elgondolkodni azon, hogy Isten mit szeretne üzenni a gyülekezetnek rajta keresztül. Ebben az évben a húsvéti ünnepkör történeteit Máté evangéliuma alapján járja körül. De fontos megjegyezni: egy igehirdetés, még ha le is van írva és ki is van nyomtatva, akkor sincs teljesen lezárva, hiszen „az Isten szentlelke még a prédikáció elmondása közben is adhat olyan gondolatokat, amelyek nincsenek benne a már legépelt szövegben”. Adódik a kérdés: a modern kor embere mennyire érti, értelmezi, éli meg a húsvéti feltámadás örömét, reménységét?

A református lelkész úgy véli, ez egyedül attól függ, hogy az illető akarja-e, érdekli-e mindez vagy sem. Napjainkban nagyon sok minden van már, ami megoldásokat kínál a kereső embernek, de az Isten igéjében évezredes igazságokkal találkozhatunk, alapvető, az életet segítő üzeneteket szívhatunk magunkba. Ez azért is nagy jelentőségű, mert a ma emberének is kérdés: miképpen lehet boldog, békés, kiegyensúlyozott élete. Mindezekre a választ Isten igéjében találhatjuk meg.

– Húsvétkor sokan elmennek templomba, de vannak, akiknél ez is csak a szokások része, mint a tojásfestés vagy a locsolkodás. Feltehetjük a kérdést: van esély arra, hogy az emberek húsvétkor mégis megértsék az evangélium valódi jelentőségét? Milyen felelőssége, feladata van ebben egy lelkésznek?

– Hogy ki, mit hall meg, az mindig három összetevős dolog. Egyrészről a lelkész felelőssége, hogy felkészülten, érthetően az igéből kapott útravalót adja át a gyülekezetnek, a hallgatóknak. Aztán a fogadó fél részéről szükséges egy lelki nyitottság. Ez azt jelenti, hogy az illető akarjon kapni valamit, ami az életében segítség lehet számára.

A harmadik a Szentlélek munkája, amely láthatatlan, de annál komolyabban hat. Persze van, hogy csak ez utóbbira van szükség: akkor még a terméketlen talaj is termővé válik, hiszen a húsvét az új élet, a hitben való újrakezdés ünnepe. Ez a reménység erősít bennünket ebben az időszakban – tette hozzá a lelkész, aki zárásként személyes gondolatokat is megosztott: – Édesanyám ugyancsak lelkipásztor, így már gyermekkoromtól része volt életemnek ez az ünnep. A templomban megélt húsvétok éppen úgy, mint az ehhez kapcsolódó szokások. Nálunk is volt például tojáskeresés az udvarban. A locsolkodás nem volt különösebben bevett szokás, de azért néhányszor én is elmentem locsolni.