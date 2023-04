- Színes és tartalmas nap lesz április 15-én szombaton. Kilenc órától országos amatőr MMA bajnokság kezdődik, kísérőprogramként pedig haditechnikai bemutatót tekinthetnek meg a látogatók – mondta el kérdésünkre Farkas Csaba. Kiemelte, hogy már tavaly elkezdtek egy harcművészeti gála rendezvénysorozatot szervezni, a szombati esemény a második állomása a sorozatnak.

A honvédséggel közös szervezésben pedig megkezdődik egy látványos haditechnikai bemutató, Gripen-szimulátorral és harckocsikkal, de az érdeklődők megismerhetik a lőfegyvereket is. A honvédség toborzóirodát is felállít a helyszínen.

Farkas Csaba hangsúlyozta, hogy szeretnék, ha minél több fiatal átérezné a honvédelem fontosságát, a hazaszeretetet és azt a miliőt, amit a hadsereg nyújthat. A haditechnikai bemutató és a ketrecharc közötti kapcsolat alapja, hogy a honvédség kötelékében szolgáló katonák is küzdősportokat űznek, néhányan ringbe is szállnak a nap folyamán. Ezért is lett dr. Simicskó István korábbi honvédelmi miniszter a rendezvény fővédnöke, hiszen ő harcművész is, aki előreláthatólag szintén bemutatja tudását a közönségnek. Jótékonysági rendezvényről van szó, a kedvezményezett pedig a Sárvári Kolping Támogató Szolgálat, amely a fogyatékkal élők segítésével foglalkozik.

Őze Balázs az MMA bajnokságról elmondta, hogy az amatőrök mellett a profik is a ketrcebe lépnek. 5 országból 20 versenyző, 10 mérkőzésen méri össze tudását. A jövőről szólva elmondta, hogy évente 2 gálát terveznek, ősszel szeretnének egy folytatást is. A szombati sárvári gálán jelen lesz az MMA sportág egyik nemzetközi sztárja, Ismael Londt is. Hallgassa meg podcastünket!