Művei többségét nem tartja meg magának, gyakran ajándékoz belőle ismerőseinek és az óvodát is rendszerint díszítik a szezonális alkotásai. - Számomra a legjobb érzés az, amikor a gyerekek állnak egy-egy kompozíció előtt és minden nap örömmel fedeznek fel rajta egy-egy, számukra újdonságként szolgáló apró részletet – fogalmazza meg. Kati előszeretettel fűz apró figurákat, legújabb kedvencei a különböző kutyafajták, de előszeretettel készít más állatokat – rókát, gólyát, elefántot, zsiráfot, szerencsemalacot vagy éppen keresztespókot –, valamint emberfigurákat, télapót, mikulást is. Figuráival gyakran örvendezteti meg az ovisokat is, akik örömmel játszanak az apró gyöngy-játékokkal. - Sőt, az én óvodásaim tudnak is gyöngyöt fűzni, nekik örömmel adom tovább a tudásomat – meséli.

Az új minták általában sablon alapján készülnek az alkotó keze alatt, de sokszor formálja saját ízlésére is azokat – hol túl rövid, hol túl hosszú számára a minta. Egyetlen esetben nem tér el azonban az előírástól: amikor ékszert készít. Szeret összeillő szetteket fűzni – fülbe- és nyakba valót, karkötőt. Ezeknél azonban nem szabad hibázni, mert az rögtön meglátszik - vallja.

Kapujában büszkén mutatja meg aktuális kedvenc alkotását, a gyöngyből készült tojásokkal díszített bokron függő matyó mintás kék-fehér tojást. A több ezer kis gyöngyöt Kati aprólékos munkával, csaknem egy hét alatt fűzte egymáshoz.