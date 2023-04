Hosszú évek után ismét megrendezik a Vas vármegyei rendőr- és tűzoltónapot. A helyszín: a rendőr-főkapitányság Söptei úti objektuma. Az érdeklődőket, családokat, gyerekeket és szüleiket május 5-én, pénteken 10 és 15 óra között várják. Fontos, hogy az esemény ingyenes és szabadtéri, a területen lévő épületekbe tilos lesz bemenni. A rendezvény részleteiről Cser Zsófia rendőr százados, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Balogh Eszter tűzoltó főhadnagy, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, valamint Varga Sándor rendőr alezredes, a bűnmegelőzési alosztály munkatársa tájékoztatta a sajtó képviselőit szerdán.

Elhangzott: a sokszínű programban a tűzoltók eloltanak majd egy égő gázpalackot, az érdeklődők megismerhetik, miként zajlik egy műszaki mentés. A bátrabbak pedig beülhetnek a tűzoltóautóba, de online totót is ki lehet ölteni. A rendőrség részéről lesz TEK- és kutyás bemutató, a bátrabbak ujjlenyomatot vehetnek, a polgárőrök pedig lovakkal jelennek meg az eseményen. A tűzoltóság és a rendőrség korábban két rajzpályázatot is meghirdetett gyerekeknek. A díjakat is a vasi rendőr- és tűzoltónapon adják át. Rossz idő esetén - de erre a szervezők nem is gondolnak - a nyílt napot más időpontban tartják meg.