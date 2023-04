A közelmúltban rendezte meg a Magyar Cukrász Ipartestület a 17. Magyarország Tortája versenyt, amelyre a beérkezett 35 torta közül 6 édesség került a döntőbe. Magyarország születésnapi tortájára ugyan még augusztus 20-ig várnunk kell, a döntőbe került legjobb alkotásokról, a cukrászok kreativitásáról és az amúgy édesszájú magyarok kísérletező kedvéről Mészáros Gábor zsűritaggal, cukrászmesterrel beszélgettünk legfrissebb gasztronómiai podcastünkben.

- Az elmúlt 17 évben az ország egyik legnevesebb gasztronómiai eseménye lett a Magyarország Tortája verseny. Szimbolikus jelentése mellett az idők során az is fő szempont lett, hogy a magyar cukrászat értékeit hangsúlyozza és az újításokkal a szakmát előre vigye – emelte ki Mészáros Gábor. Mint mondta, a torták a Magyar Élelmiszerkönyvbe is bekerülnek, ezért a nyertes édesség mindenképpen gazdagítja a potenciális hungarikumok körét. Fontos szempont, hogy jellegzetesen magyar összetevők és arányok legyenek a tortában, a versenykiírás például minimum 40 százalékra írta elő a tészta arányát. Ezzel már biztosítható az édesség jellegzetesen magyar jellege, hiszen a nagyon krémes állag inkább más nemzetek konyháját jellemzi. A megkötések között néhány összetevő szerepel, amelyet feltétlenül fel kell használni a sütésnél. Az újfehértói fürtösmeggy mellett a fűszerpaprika, a tokaji aszú és a méz külön-külön, de akár mind szerepelhet a nyertes cukrászkölteményben. Podcastünkből kiderül még, hogy a magyarok miért is vágynak az új ízekre, mitől lettek bevállalósabbak az utóbbi időben.