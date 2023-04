Kerékpáros családi napot rendezett pénteken az önkormányzat a megújult KRESZ-parkban. A megnyitón ott voltak a Bercsényi Miklós és a Zrínyi Miklós Általános Iskola diákjai is. Az eseményt Németh Ákos tanácsnok, önkormányzati képviselő nyitotta meg. Hangsúlyozta: mivel a város útjai leterheltek, kiemelten fontos feladat, hogy az alternatív közlekedési formákat népszerűsítsék a közlekedők, azon belül is a fiatalok számára. Utalt a Szombathely–Vép kerékpárútra is, amely az agglomerációt kapcsolja be a város vérkeringésébe. A fiatalok szemléletformálását ügyességi játékok segítették.