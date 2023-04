Györke Józsefné Hancz Margit 1933. április 11-én született Kerkáskápolnán, hatgyermekes családban. Édesapja 36 éves korában halálos balesetet szenvedett, onnantól a legidősebb fiútestvér vette át az atyai feladatokat.

Az asszonynak és pártosfalvi származású férjének öt gyermeke született, négy fiú és egy lány, közülük hármat már elveszített a szépkorú asszony. Manci néni egész életét a családnak szentelte. Jelenleg egyik fiával és annak családjával él Őriszentpéteren. Tíz unokával, tizenhat dédunokával és egy ükunokával büszkélkedhet.

Forrás: Szendi Péter

Manci néni azt szereti a legjobban, ha meglátogatják, mindennél többre tartja a régi időkről való beszélgetéseket. - A modern dolgokat is értékelem, de nehezen tudom megérteni, felfogni, ezért szívesebben idézem fel a múltat – monda az őriszentpéteri asszony, aki szívesen néz tévét, emellett újságolvasással is sok időt tölt, lapunknak, a Vas Népének is rendszeres olvasója. Délutánonként sorozatokat néz, így telnek a mindennapjai.

Manci néni kerek születésnapját családi körben is megünneplik, szombaton negyvenöten jönnek össze, hogy megköszöntsék.

Az asszonyt születésnapján Őriszentpéter nevében Őr Zoltán polgármester, Babos Ferenc alpolgármester és Rókáné Simon Anita anyakönyvvezető is köszöntötte. Manci néni egy gyönyörű virágcsokrot, egy ajándékkosarat és Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő emléklapját vehette át megható szavak kíséretében.