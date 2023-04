Az 1963-ban végzett 15 felszolgálóból hétfőn már csak hatan ülhették körül az ünnepi asztalt. Figder Dezső, Bárdics Lajos, Kántor Zoltán, Horváth Dezső, Koroknai Sándor és Tánczos Árpád a mai napig hírnevet szerzett és kedvelt éttermek nyitásában és működtetésében is részt vett a rendszerváltás előtti évtizedekben. A vidám találkozón felidézett történetek Vas vármegye és Szombathely négy évtizedét idézték az 1960-as évektől egészen az ezredfordulóig. A felszolgálók – akik foglalkozásuknál fogva is természetesen az átlagnál sokkal több embert ismertek, többet is tudtak a város ügyes-bajos dolgairól – mindannyian a nagy múltú helyeken dolgoztak megyeszerte.

Kántor Zoltán a most már évtizedek óta zárva tartó Savaria Nagyszálló étterméről beszélt. Az idősebb szombathelyieknek bizonyára lennének történeteik, amelyek a helyhez kapcsolódnak. A 60-as évektől a szálló éttermében és kávéházában a hét minden napján cigányzene szórakoztatta a vendégeket. A kávéház állandóan teltházzal üzemelt. A felszolgálók közül többen is megfordultak az ISIS étteremben és bárban. Budapest után Szombathelyen működött az ország második éjszakai lokálja, a vendégkör pedig előkelő volt. Belépés csak öltönyben és nyakkendőben volt lehetséges.

Figder Dezső Budapesten nagy nevű éttermekben dolgozott, Bárdics Lajos a mai napig aktívan dolgozik saját presszójában, amely már szintén több évtizede üzemel.