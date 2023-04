- Több mint 20 kertészeti stand és egy gasztro-kulturális programsor veszi itt kezdetét - erről már Horváth Gábor, a városrész önkormányzati képviselője beszélt, aki mindenkit arra buzdított: jöjjenek ki, egyenek-igyanak és vásároljanak minél több virágot a helyi kertészetektől. Hozzátette: Kámonban, Herényben és Gencsapátiban is számos olyan kertész család él, amelynek tagjai a nehéz időkben is kitartanak és továbbviszik a szakma hagyományait.

- Talán egyik virágutat sem hagytam ki az elmúlt húsz évben, s nem nagyon emlékszem arra, hogy ennyire szép idő lett volna, mint ma - mondta el dr. Hende Csaba, Szombathely országgyűlési képviselője, aki szintén kilátogatott családjával a herényi programra. - Csak a legmélyebb nagyrabecsülés hangján lehet szólni arról a közösségről, amely életre hívta, s ami sokkal nehezebb, életben is tartja immár két évtizede ezt a nagyszerű rendezvényt. Ennek a közösségnek a motorja Szekér Tamás, a Herényi Kluturális és Sportegyesület elnöke - fogalmazott dr. Hende Csaba.

- Ez a helyi termelőknek egy ünnep, hiszen bemutathatjuk a kínálatunkat a nagyközönség előtt - mondta el kérdésünkre Sőbér Csaba kámoni kertész. Családi vállalkozásuk a Szent Imre herceg utcában működik. - Egynyári virágok, balkonnövények, muskátlik, évelő növények - sorolta a kínálatot Sőbér Csaba, aki kitért arra is: az energiaválság a kertészeteket különösen nehéz helyzetbe hozta, hiszen energia- és kézimunkaigényes ez a szakma. - Az időjárás eddig nem volt kegyes hozzánk, a szezon még nem indult be. Egyelőre nem tudom megmondani, mi lesz az idei sláger. Tavaly a muskátliból kevesebb fogyott, ezért is próbáljuk a kínálatunkat mindig szélesíteni, hiszen nem lehet előre megmondani, melyik válik közkedveltté - tette hozzá a szakember.

Tíz éve rendszeresen kipakol az Örökzöld Kertészet is a Herényi virágúton. - Rengeteg mediterrán növényt hoztunk ki, fűszernövényeket, olajfákat, pálmafákat is lehet látni - ezt már a szombathelyi kertészet képviseletében Krukics Katalintól tudtuk meg. - Hoztunk ki japánfűzt, mivel azt tavaly rengetegen keresték, és leandereket is. Érdekességnek egy-két papagájvirágot, de vannak rhododendronok és gyönyörű hortenziák is - tette hozzá. A citrusfélék sem hiányoznak a standról: lime-ok, citromok, kumkvatok, vagyis törpemandarinok között válogathatnak az érdeklődők.

Érdemes tehát kinézni: szombaton és vasárnap is nyitva tart a 19. Herényi virágút.