A karitászbolt ugyanott található 31 éve; leszámítva az elmúlt tíz évet, amíg a bolt zárva volt. Tuczainé Régvári Marietta, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász igazgatója elmondta: anno a gombaként szaporodó turkálók és kínai üzletek megjelenése miatt hozták meg a bezárásról szóló döntést, ám „törzsvásárlóik” igény tartottak a bolt újranyitására.

Közrejátszott az is, hogy olyan sok ruhaadomány érkezett be hozzájuk, amik közül a Kárpátaljára vitt segélyszállítmányok ellenére is rengeteg megmaradt. – A boltot nem csak mint kereskedelmi egységet indítottuk újra, szociális támogató szolgálatként is üzemel majd. Ha bárkinek bútorra, gyermekholmikra van szüksége és azt jelzi a boltban, a családsegítő szolgálaton keresztül orvosoljuk a problémát – fogalmazta meg az igazgató.

A kis üzletben használt, de jó állapotú felnőtt- és gyermekruhák, cipők várják, hogy új gazdára találjanak nagyon olcsó áron. A vásárlók rászorulókat támogatnak, az üzlet bevételét ugyanis egyedül élő idős emberek rezsiköltségeire fordítják. Társasjátékok is gazdát cserélhetnek, lesz egy polc, ahol jó állapotú, de megunt játékaikat adhatják le a gyermekek, cserébe pedig elvehetnek egy másikat. Tuczainé Régvári Marietta kiemelte: a Karitász továbbra is szívesen fogad hordható, jó állapotú ruhákat a karitászbolt nyitvatartási idejében.