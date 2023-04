A burgenlandi magyarok körében a tojásírás hagyománya a mai napig él. A húsvéti szokás különlegessége, hogy az őrvidéki családoknak megvannak a saját mintáik, amit továbbörökítenek a következő generációnak. A legtöbbször azonban a geometriai alakzatok, a „gatyás” minta és a természetben is megtalálható motívumok ismétlődnek. A gyerekek elsősorban a keresztanyjuktól kapnak egy-egy ilyen piros tojást. Ez a hagyomány Burgenlandban csak a magyarok körében ismert, a pásztorházai (stinatzi) horvátok például karcolják a mintákat a tojásra. A Burgenlandi Magyar Kultúregyesülethez tartozó Virgonc Néptánccsoport minden évben nagyszombaton rendez gyerekeknek hagyományos tojásírást, s így teszi lehetővé e technika elsajátítását a fiatalabb nemzedék számára is – így történt ez ezúttal is.

A hagyományos mintákat Seper Marianne, a Virgonc Néptánccsoport és egyben a foglalkozás vezetője őriszigeti asszonyoktól tanulta több mint 15 évvel ezelőtt. A tojásíráshoz egy speciális eszközre van szükség, ez az íróka, amelyet az olvasztott méhviaszba mártva viszik fel a mintákat a tojásokra. Miután a viasz megszilárdult, a tojások a színes festékekbe kerülnek és végül egy megmelegített törlőkendő segítségével letörlik a viaszt a tojásokról.

A programot elsősorban a gyermekek és az iskolás korosztály számára szervezte a Virgonc Néptánccsoport. A céljuk az volt, hogy a legkisebbek is megismerjék, elsajátítsák a hagyományt. A program a kisgyerekek mellett felnőtteket is vonzott, akik a tojásírás gyakorlásával a húsvéti ünnep részévé tették a burgenlandi magyarok hagyományát – számolt be az eseményrőla Burgenlandi Magyar Kultúregyesület.