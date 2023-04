Az idén sem maradtak nyuszis program nélkül a vépi gyerekek: pénteken délelőtt kis kosaraikba, zsebükbe gyűjthették a kultúrház udvarán fűben, bokrok alján elrejtett csokitojásokat, cukorkákat. Vadásztak is lelkesen – külön a bölcsis, ovis korosztály és az iskolások –, a tojáskeresés izgalma a szüleikre is átragadt. A tavaszi szünet második napján húsvétra hangoló közös kézműveskedésre is hívták a gyerekeket a művelődési ház munkatársai. Ki-ki hazavihette, amit készített.