Egy porral oltó készülék és egy memóriajavító gyógyszer képe mellett ismertette a Győri Ítélőtábla másodfokon hozott ítéletét szerdán Kovács György Toronyban: a faluvezető jogerősen megnyerte a pert Balassa Péterrel szemben. Ismert: a „Mi az, talán tűz van?” és a „Hallod, milyen hangos a harang?” mondatokat sérelmezte a Jobbik országgyűlési képviselője abban a személyiségi jogi perben, amit a faluvezetővel szemben jóhírnév megsértése miatt indított. Bocsánatkérést és négyszázezer forint sérelemdíjat követelt a jobbikos politikus. Elsőfokon, január derekán előbb a Szombathelyi Törvényszék utasította el a felperes, Balassa Péter keresetét. Majd fellebbezés után, március 23-án a Győri Ítélőtábla hagyta helyben az elsőfokú ítéletet a per főtárgya tekintetében – tudtuk meg.

Fotós: © Cseh Gábor

- Először is szeretnék köszönetet mondani Rácz Istvánnak és családjának, akik megvásárolták és felajánlották a harangjátékot a toronyi közösség számára – hangsúlyozta Kovács György, emlékeztetve mindenkit: honnan indult az ügy. Az elmúlt hónapokban a harangjáték gyakorisága és a harangzúgás borzolta fel a kedélyeket az egyébként nyugodt településen. - Szeretnék köszönetet mondani a falu lakóinak, hogy mintegy hatszázan aláírták a harangjáték megtartása melletti petíciót, amit eljuttathattunk püspök úrhoz – folytatta a polgármester. Majd utalt arra: mindenki figyeljen, amikor Balassa Péterrel négyszemközt beszél, hiszen előfordulhat, hogy az országgyűlési képviselő később nyilvánosan meghazudtolja, és esetleg be is pereli sérelemdíjat követelve, ahogy vele is tette.

A faluvezető azt a kérdést is feszegette: Balassa Péter toronyi országgyűlési képviselőként miért nem a településért és az itt élőkért tesz? Míg Rácz István, aki családjával felajánlotta a harangjátékot, az elmúlt hónapok történései alapján csalódottságának adott hangot. Hozzátette: - Úgy tűnik, ebben az országban egy országgyűlési képviselőnek nincsen más feladata, gondja, baja, mint ez.

Toronyban gyorsan elterjedt ugyanis a híre: nem csak Kovács György, hanem egy másik helybeli férfi ellen is pert indított a Jobbik országgyűlési képviselője. Mindkettőjük jogi képviseletét dr. Szendrő-Németh Tamás ügyvéd látja el. - Annak szeretnénk gátat szabni, hogy politikusok közpénzből próbáljanak civilekre nyomást gyakorolni a bíróságokon. Mindig ki fogunk állni az igazság mellett, ha tetszik a politikusoknak, ha nem – fogalmazott dr. Szendrő-Németh Tamás.