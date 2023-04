– Ahogy jutottak előre a versenyen, a gyerekeknek egyre több tanulnivalójuk lett. Akik a 7–8., majd a 9–10. osztályosoknak szervezett versenyeinken részt vesznek, a megszerzett tapasztalataik révén eredményesen versenyeznek az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen is – fogalmazott a versenynyel kapcsolatban Kispálné dr. Horváth Mária, a versenyt szervező ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ igazgatója. Hozzátette: az első két fordulóban csak írásban, a döntőn azonban két fordulóban is számot kell adniuk tudásukról – pénteken írásban, szombaton pedig szóban. A kétnapos megmérettetés első napjának zárásaként Dr. Oborni Teréz történész, az ELTE Történeti Intézet oktatója tart előadást a diákoknak arról, miképp jelenítették meg az erdélyi fejedelmeket egykor az arany- és ezüstpénzeken. A 7–8. osztályosok történelemversenyét múlt héten tartották meg, ahol vármegyénk diákjai jó eredményeket értek el. Bízzunk benne, hogy így lesz ez Varga Tünde esetében is.