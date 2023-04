A két országból érkezőkkel kapcsolatban a határellenőrzést még 2015 szeptemberében vezette be Ausztria és mint az az osztrák közmédiában megjelent cikkből kiderül, Gerhard Karner belügyminiszter szerint az azóta is fennálló eljárásrendet további hat hónappal meg kellene hosszabbítani. Mint fogalmazott, tavaly nagy volt a migrációs nyomás, ezért szükség volt az ellenőrzések folytatására, valamint az is látszott, hogy a számok csökkennek, amit a belügyminiszter az ellenőrzések eredményének nevez.

A belügyminiszter arról is beszélt: tudja, hogy az ellenőrzések fenntartása költséges, mégis aggódik az osztrák emberek biztonsága miatt. - Amíg az EU külső határvédelme nem működik, addig pénzt kell befektetnünk, ami milliós költségeket jelent, de a biztonság érdekében tesszük azt – fogalmazott Karner.