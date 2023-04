Sokan félreértenek akkor, amikor azt mondom, hogy az állapot nem lényeg, nem az a mérvadó. Ezzel természetesen nem azt jelentem ki, hogy mit sem számít, ha valaki adott szituációkkal birkózik. Nem állítottam soha, hogy a vakság a világ legjobb bulija, bár a villanyszámlán sokat lehet spórolni. Soha nem hangsúlyoztam azt, hogy a művesekezelés a maga heti háromszoros dózisában igazi kéjutazás, bár ha az Alkonyat sorozat a vámpírok miatt lett népszerű, akkor a dialízis is bűbájosan vonzó. És még napestig sorolhatnám azokat az élethelyzeteket, amik nem mulatságosak, nem szívderítőek. Alig túlélhető a szegénység, alig kibírható a gyász, alig léphető túl a csalódás. De azt továbbra is vallom, hogy nem ezek azok a minősítő jelzők, amik alapján hajlandó vagyok bárkiről véleményt alkotni. Nekem nem számít sem a vakság, sem a betegség, sem a szegénység, sem a depresszió, sem az az állapot, amit a nagyvilág bélyegként embertársaimra rányom. Nem érdekelnek a stigmák. Csak az, ami a „jelzők”, az ítéletek mögött van. Az, amit legfeljebb csak eltakarhatnak az e világi okoskodások, ám teljes mértékben sohasem fedhetnek el, mert a lélekfény még a sötétségben is ragyog.