Értesüléseink szerint pár héten belül elkezdődhet a Szent Márton utca hatsávos szakaszán a teljes körű rekonstrukció. Az önkormányzat idei költségvetésében 150 millió forintot különített el a Vörösmarty utca és a Hunyadi János út közötti csomópont felújítására. A tervek szerint mielőtt abba belevágnának, több közműcég is elvégezheti a szükséges helyreállítási, javítási vagy éppen fejlesztési beruházásait a felszín alatt. Ennek része lesz az is, hogy keresztbe vágják majd át az útburkolatot: várhatóan először a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. kezdheti a munkálatot.

- Nem egy sima csőcserét hajtunk végre, hanem a stratégiai tervben szereplő fejlesztési elképzelések megvalósításához kapcsolódóan egy megnövelt átmérőjű csövet helyezünk le - fejtette ki Molnár Miklós, a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója a gazdasági bizottság legutóbbi ülésén. Hozzátette: a Vasivíz Zrt., a villamosenergia és a gázszolgáltató cég tekintetében is várhatóak a területen beruházások. Kitért arra: annyiban speciális a távhőszolgáltató helyzete, hogy vezetéke egyrészt a legmélyebben, másrészt pedig keresztben fekszik az útszakaszon, ez is indokolja, hogy a beruházást most végezzék el. A fejlesztésre a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 50 millió forintot különített el idei üzleti tervében, az ajánlatkérés megtörtént.

- Tudom, hogy az emberek türelme véges, de ide extra türelem kell majd mindenkitől - ezt már Tóth Kálmán frakcióvezető mondta a beruházásról szólva az Éljen Szombathely Egyesület múlt pénteki sajtótájékoztatóján. Hozzátette: a fejlesztés idején előzetes információi szerint hat sávból mindössze "kettő marad". Ennyit használhatnak majd az autósok és a buszok.

Ismert, miután a menetrendben az egyik átszállási csomópont a vasútállomás, így a járatok zöme áthalad a hatsávos szakaszon. A Szent Márton utcai aluljárónál az 5H, 6, 7, 10H, 12, 20C, 21, 27, 27A, 30Y számú buszjáratnak van megállóhelye, míg a Thököly utcai aluljárót a 9-es és 20A buszjárat érinti még. A helyzetet tovább nehezítheti, hogy a területen áthalad a 2A, 2C, 3H, 6H, 21A, 29A, 29C számú buszjárat is.

Forrás: Cseh Gábor

Mit jelent ez majd a szombathelyiek számára a mindennapokban? Talán nem túlzás azt mondani: a belváros szívében, a Vörösmarty utca és a Hunyadi út csomópontjánál már egy-két sáv lezárása is várhatóan még nagyobb forgalmi torlódásokhoz, a helyi tömegközlekedésben pedig jelentősebb késésekhez vezet. Mindenesetre azt az ígéretet kaptuk: a fejlesztéssel járó útkorlátozásokról időben és folyamatosan tájékoztatják majd a lakosságot.