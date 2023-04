A Markusovszky Hagyományőrző Egyesület szervezésében szólította meg Vasegerszegen a locsolkodni szándékozó fiatalokat (és minden generációt) húsvéthétfő alkalmából. Mint azt Németh József, Vasegerszeg polgármestere elmondta: az egyesület a település önkormányzata mellett jelentős szerepet vállal a múlt hagyományainak évente történő folytonos megtartásában és a megemlékezésben.

Forrás: VN/vasegerszegi önkormányzat

Az idei locsolás különlegességét az adta, hogy a résztvevők egy retró katonai, üzemképes Csepellel indultak az őket váró lányokhoz, asszonyokhoz. Minden locsoló külön verses szöveggel készült, és nem maradhattak el a szükséges kellékek, kölnik, parfümök és az elengedhetetlen szódás szifon sem. A falubeliek is kitettek magukért, minden háznál frissítővel kínálták a locsolkodókat. A szép idő is hozzájárult ahhoz, hogy a locsoló ünnepség jó hangulatban ért véget – számolt be az eseményekről a polgármester.